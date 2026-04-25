Theis gewinnt mit Monaco den französischen Pokal

Basketball-Nationalspieler Daniel Theis und die AS Monaco haben den französischen Pokal gewonnen.
Theis gewinnt französischen Pokal
Nur einen Tag nach dem Einzug ins Viertelfinale der EuroLeague siegten die Monegassen in Paris im Coupe-de-France-Finale 87:83 gegen Le Mans Sarthe Basket. Der deutsche Center stand 22 Minuten auf dem Parkett und steuerte sieben Punkte sowie sieben Rebounds für sein Team bei.
Für Theis, der im Februar 2025 aus der NBA nach Monaco gewechselt war, ist es der erste Titelgewinn mit dem Klub aus dem Fürstentum.
Theis darf auf weitere Titel hoffen
Der Welt- und Europameister darf jedoch auf weitere Trophäen hoffen: Die AS Monaco ist aktueller Tabellenführer der französischen Liga und auch in der Endphase des internationalen Wettbewerbs dabei.
Der in finanzielle Schwierigkeiten geratene Klub hatte erst am Freitagabend 79:70 gegen den FC Barcelona gewonnen und das Viertelfinale der EuroLeague erreicht. Dort trifft Monaco ab Dienstag (19.45 Uhr/MagentaSport) in einer Best-of-Five-Serie auf Hauptrundensieger Olympiakos Piräus.