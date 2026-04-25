Theis gewinnt mit Monaco den französischen Pokal

SID 25.04.2026 • 20:27 Uhr Welt- und Europameister danie Theis feiert seinen ersten Titelgewinn mit der AS Monaco.

Basketball-Nationalspieler Daniel Theis und die AS Monaco haben den französischen Pokal gewonnen.

Nur einen Tag nach dem Einzug ins Viertelfinale der EuroLeague siegten die Monegassen in Paris im Coupe-de-France-Finale 87:83 gegen Le Mans Sarthe Basket. Der deutsche Center stand 22 Minuten auf dem Parkett und steuerte sieben Punkte sowie sieben Rebounds für sein Team bei.

Für Theis, der im Februar 2025 aus der NBA nach Monaco gewechselt war, ist es der erste Titelgewinn mit dem Klub aus dem Fürstentum.

Theis darf auf weitere Titel hoffen

Der Welt- und Europameister darf jedoch auf weitere Trophäen hoffen: Die AS Monaco ist aktueller Tabellenführer der französischen Liga und auch in der Endphase des internationalen Wettbewerbs dabei.