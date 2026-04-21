Basketball: Nowitzki träumt vom Weltmeister-Teamup

SID 21.04.2026 • 05:23 Uhr Die deutsche Ikone würde gerne einmal mit Dennis Schröder, Franz Wagner und Co. das Feld teilen.

Deutschlands Basketball-Ikone Dirk Nowitzki hätte gerne einmal mit der Weltmeister-Generation um Dennis Schröder und Franz Wagner auf dem Parkett gestanden.

„Wenn man mal zurückträumt: Das wäre schon cool, mal in meiner Prime ein Spiel mit denen zu spielen. Aber so funktioniert das Leben leider nicht“, sagte Nowitzki am Montagabend bei einem Medientermin des Weltverbandes FIBA in Berlin.

EM: Bereits Teamkollege von Schröder

Mit Schröder hatte Nowitzki beim EM-Vorrundenaus 2015 in der Hauptstadt sogar noch zusammengespielt, ehe er seine Nationalmannschaftskarriere beendete. An gleicher Stelle wird der NBA-Champion von 2011, der vor sieben Jahren auch bei den Dallas Mavericks in der NBA die Schuhe an den Nagel gehängt hatte, am Dienstag im Rahmen einer feierlichen Zeremonie in der Hauptstadt in die Hall of Fame der FIBA aufgenommen.

„Das bedeutet mir natürlich viel. Mit der FIBA ging damals alles los für mich. Ich kann mich noch erinnern: Kadettennationalmannschaft, U16, U18. Da ging so ein bisschen meine Reise los, bevor überhaupt die NBA kam. Deswegen habe ich mich wahnsinnig gefreut, als der Anruf kam“, sagte der 47-Jährige, der später 2002 WM-Bronze und 2005 EM-Silber mit Deutschland gewann.

Nowitzki sieht sich in der Mentorenrolle

Für seine Zukunft könnte sich Nowitzki eine Mentorenrolle vorstellen, wie sie Holger Geschwindner einst für ihn ausgefüllt hatte. „Ob ich so gut bin oder werden kann wie der Holger, weiß ich nicht. Aber das würde ich gerne irgendwann probieren“, sagte er. Aktuell gibt es diesbezüglich jedoch keine Pläne. „Unsere Kids kommen jetzt auch in das Alter, wo sie langsam anfangen. Und jedes Wochenende ist Basketball, Fußball, Tennis. Im Moment habe ich nicht die Zeit. Wenn ich so etwas mache, muss das schon Vollzeit sein.“ Dazu ist er noch TV-Experte bei Amazon Prime.