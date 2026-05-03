3x3-Basketball-WM: Kader um Olympiasiegerin fix

SID 29.05.2026 • 14:35 Uhr Die Olympia-Goldgewinnerin im 3x3-Basketball von Paris, Marie Reichert, kämpft mit Britta Daub, Ama Degbeon und Laura Zolper um eine weitere Medaille.

Angeführt von Olympiasiegerin Marie Reichert treten die deutschen 3×3-Basketballerinnen bei der anstehenden WM in der polnischen Hauptstadt Warschau an.

Das Quartett für das Turnier (1. bis 7. Juni) komplettieren Britta Daub, Ama Degbeon und Laura Zolper. Das gab der Deutsche Basketball Bund (DBB) am Freitag bekannt.

3×3-WM: Deutschland an Position sechs gesetzt

Bei den Männern nominierte Disziplinchef Matthias Weber Denzel Agyeman, Kevin Bryant, Fabian Giessmann und Niklas Kropp. Agyeman und Giessmann hatten 2024 zusammen mit Linus Beikame und Leon Fertig Gold bei der U23-WM geholt.

Die DBB-Frauen sind an Position sechs gesetzt und treffen in der Gruppenphase auf China (3), Italien (11), Lettland (15) sowie die Philippinen (17). Das Männer-Team, ebenfalls als Nummer sechs eingestuft, bekommt es mit den Niederlanden (3), China (11), Japan (14) und Neuseeland (17) zu tun.