3x3-Basketball-WM: Kader um Olympiasiegerin fix

Angeführt von Olympiasiegerin Marie Reichert treten die deutschen 3×3-Basketballerinnen bei der anstehenden WM in der polnischen Hauptstadt Warschau an.
WM-Kader um Olympiasiegerin fix
Das Quartett für das Turnier (1. bis 7. Juni) komplettieren Britta Daub, Ama Degbeon und Laura Zolper. Das gab der Deutsche Basketball Bund (DBB) am Freitag bekannt.
3×3-WM: Deutschland an Position sechs gesetzt
Bei den Männern nominierte Disziplinchef Matthias Weber Denzel Agyeman, Kevin Bryant, Fabian Giessmann und Niklas Kropp. Agyeman und Giessmann hatten 2024 zusammen mit Linus Beikame und Leon Fertig Gold bei der U23-WM geholt.
Die DBB-Frauen sind an Position sechs gesetzt und treffen in der Gruppenphase auf China (3), Italien (11), Lettland (15) sowie die Philippinen (17). Das Männer-Team, ebenfalls als Nummer sechs eingestuft, bekommt es mit den Niederlanden (3), China (11), Japan (14) und Neuseeland (17) zu tun.
Es wird pro Turnier in vier Fünferstaffeln gespielt, die Sieger ziehen direkt ins Viertelfinale ein. Die Teams auf den Rängen zwei und drei können sich dafür über eine Playin-Runde qualifizieren. Die Frauen beginnen am Montag (12.30 Uhr) gegen China, die Männer wenig später (15.10) gegen Japan.