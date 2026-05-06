Basketball: Supercup kehrt nach Hamburg zurück

SID 06.05.2026 • 12:39 Uhr Die deutschen Basketball-Weltmeister kehren für den Supercup nach Hamburg zurück. Am Vier-Nationen-Turnier in der Hansestadt nehmen neben den deutschen Weltmeistern noch die Türkei, Tschechien und Kroatien teil.

Die deutschen Basketball-Weltmeister kehren für den Supercup nach Hamburg zurück. Wie der Deutsche Basketball Bund (DBB) am Mittwoch mitteilte, findet das Vier-Nationen-Turnier am 21. und 22. August an der Elbe statt. Weitere Teilnehmer sind Vize-Europameister Türkei, Tschechien und Kroatien. MagentaSport überträgt alle vier Partien.

Vor dem deutschen EM-Triumph im vergangenen Jahr stieg der Supercup noch in München, zuvor war er bereits traditionell in Hamburg beheimatet gewesen. Die Deutschen treffen im Halbfinale am 21. August zunächst auf Tschechien (20.30 Uhr), ehe sie am Tag darauf gegen die Kroaten oder Türken antreten. Ein Duell mit Letzteren wäre eine Neuauflage des EM-Finales 2025.

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„Es wird wieder ein großartiger Supercup. Die Gegner sind erstklassig, und ich freue mich sehr auf die Herausforderungen. Wir brauchen eine wichtige Standortbestimmung, wo unsere Mannschaft zu dem Zeitpunkt steht“, sagte Bundestrainer Álex Mumbrú.