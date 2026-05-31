DBB-Star kündigt Abschied an

SID 31.05.2026 • 12:15 Uhr Nach zwei Jahren ist für Johannes Thiemann Schluss in Japan. Sein neuer Klub bleibt aber noch unklar.

Welt- und Europameister Johannes Thiemann verlässt nach zwei Jahren den japanischen Basketballklub Gunma Crane Thunders. Das machte der deutsche Nationalspieler am Sonntag bei Instagram öffentlich.

Wohin es für den 32-Jährigen nun geht, ist nicht bekannt.

Neuer Thiemann-Klub noch unklar

„Ich bin als Spieler und als Mensch gewachsen, habe Erinnerungen geschaffen, die ich nie vergessen werde, und unterwegs unglaubliche Menschen kennengelernt“, schrieb Thiemann, den es 2024 von Alba Berlin zum B.League-Klub aus Ota gezogen hatte, voller Dankbarkeit.