NBA-Superstar Doncic wird Investor

SID 30.05.2026 • 09:19 Uhr Der NBA-Superstar übernimmt mit einer Gruppe Vanoli Cremona, der Klub zieht im Rahmen des Einstiegs in die italienische Hauptstadt um.

NBA-Superstar Luka Doncic wird Investor beim italienischen Klub Vanoli Cremona und hat im Rahmen seines Einstiegs den Umzug angekündigt. „Basketball kehrt nach Rom zurück“, schrieb der Point Guard der Los Angeles Lakers bei X, Doncic macht gemeinsame Sache mit Donnie Nelson. Der ehemalige General Manager der Dallas Mavericks ist Hauptinvestor.

„Ich habe lange davon geträumt, ein Team in Europa zu besitzen, und dass es nun endlich soweit ist, ist einfach fantastisch“, wird der Slowene Doncic in einem Statement zitiert. „Vanoli blickt auf eine großartige Geschichte zurück, und wir sind bereit, sie in Rom auf die nächste Stufe zu heben. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir etwas Besonderes für den Basketball in Italien und Europa erreichen können.“

Das Team aus der Lombardei spielt in der ersten italienischen Liga (Serie A). Trainer ist Andrea Trinchieri, der in Deutschland insgesamt sechs Titel mit Bamberg und dem FC Bayern gewann. Seit dem Rückzug von Virtus Rom Ende 2020 aus finanziellen Gründen hat die italienische Hauptstadt keinen Erstligaklub mehr. Der Umzug findet vor der neuen Saison statt.

Rom freut sich auf Spitzenbasketball

„Rom verdient Weltklasse-Basketball, und wir freuen uns sehr, ihn zurückzubringen“, sagte Nelson, der einst Doncic nach Dallas geholt hatte. Man wolle Cremonas Erbe ehren „und gleichzeitig eine aufregende Zukunft in Rom aufzubauen. Diese Stadt musste viel zu lange auf Spitzenbasketball verzichten. Das ändert sich jetzt.“