3x3-WM: DBB-Frauen im Viertelfinale ausgeschieden

SID 06.06.2026 • 19:34 Uhr Die DBB-Auswahl gewann in der Gruppenphase souverän gegen China, Italien, Lettland und die Philippinen. Nun folgt das Aus im Viertelfinale.

Die deutschen 3×3-Basketballerinnen sind bei der WM in Warschau im Viertelfinale ausgeschieden. Das Quartett mit Olympiasiegerin Marie Reichert, Ama Degbeon, Britta Daub und Laura Zolper unterlag Aserbaidschan im Viertelfinale überraschend mit 16:18. Im Halbfinale trifft Aserbaidschan nun auf den Sieger der Partie zwischen den USA und Frankreich.

Die DBB-Auswahl hatte sich in der Gruppenphase gegen China, Italien, Lettland und die Philippinen durchgesetzt und souverän mit vier Siegen aus vier Spielen den Gruppensieg geholt. Dadurch war das Team direkt für die Runde der letzten acht qualifiziert.

Am Samstagabend treffen die an Position sechs gesetzten DBB-Männer in ihrem Viertelfinale auf Österreich. Auch das Männerteam gewann alle vier Gruppenspiele und zog als Gruppensieger ins Viertelfinale ein.