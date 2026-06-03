3x3-WM: DBB-Männer im Halbfinale - Frauen ausgeschieden

SID 06.06.2026 • 21:11 Uhr Die DBB-Männer gewannen zuvor in der Gruppenphase souverän alle vier Spiele. Für die Frauen ist im Viertelfinale Schluss.

Die deutschen 3×3-Basketballer sind bei der WM in Warschau ins Halbfinale eingezogen. Das Quartett mit Denzel Agyeman, Kevin Bryant, Fabian Gießmann und Niklas Kropp besiegte Österreich im Viertelfinale mit 21:19. Im Halbfinale treffen die DBB-Männer auf Frankreich. Im anderen Halbfinale duellieren sich Rekordweltmeister Serbien und Lettland.

Bereits in der Gruppenphase hatte die an Position sechs gesetzte DBB-Auswahl überzeugt. Das Team holte vier Siege aus vier Spielen und qualifizierte sich souverän als Gruppensieger direkt für die Runde der letzten acht.

Das Frauenteam mit Olympiasiegerin Marie Reichert, Ama Degbeon, Britta Daub und Laura Zolper schied hingegen im Viertelfinale überraschend mit 16:18 gegen Aserbaidschan aus. Im Halbfinale trifft Aserbaidschan nun auf die USA. Im zweiten Halbfinale trifft Titelverteidiger Niederlande auf Australien.

Die ebenfalls an Position sechs gesetzten DBB-Frauen hatten sich in der Gruppenphase gegen China, Italien, Lettland und die Philippinen durchgesetzt. Wie die Männer zogen sie mit vier Siegen aus vier Spielen direkt ins Viertelfinale ein.