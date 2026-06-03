3x3-WM: DBB-Männer vorzeitig im Viertelfinale

SID 03.06.2026 • 16:08 Uhr Das deutsche Team ist schon vor dem abschließenden Duell mit China (17.30 Uhr) nicht mehr von Platz eins zu verdrängen.

Bei der WM in Warschau stehen die deutschen 3×3-Basketballer nach ihrer nächsten starken Vorstellung vorzeitig im Viertelfinale. Denzel Agyeman, Kevin Bryant, Fabian Giessmann und Niklas Kropp holten am Mittwoch beim 21:13 über die Niederlande den dritten Sieg im dritten Spiel, das Quartett ist in der Gruppe C schon vor dem abschließenden Duell mit China (17.30 Uhr) nicht mehr von Platz eins zu verdrängen.

Auch die Frauen sind weiter auf Kurs. Olympiasiegerin Marie Reichert, Ama Degbeon, Britta Daub sowie Laura Zolper besiegten Italien 15:8 und stehen ebenfalls bei drei Siegen aus drei Spielen. Am Nachmittag (16.40 Uhr) entscheidet sich im Duell mit Lettland, wer den Gruppensieg holt und sich den Umweg über die Playin-Runde spart. Auch die Lettinnen sind noch ungeschlagen.