3x3-WM: DBB-Männer vorzeitig im Viertelfinale

Bei der WM in Warschau stehen die deutschen 3×3-Basketballer nach ihrer nächsten starken Vorstellung vorzeitig im Viertelfinale. Denzel Agyeman, Kevin Bryant, Fabian Giessmann und Niklas Kropp holten am Mittwoch beim 21:13 über die Niederlande den dritten Sieg im dritten Spiel, das Quartett ist in der Gruppe C schon vor dem abschließenden Duell mit China (17.30 Uhr) nicht mehr von Platz eins zu verdrängen.
3×3-WM: DBB-Männer vorzeitig im Viertelfinale
Das deutsche Team ist schon vor dem abschließenden Duell mit China (17.30 Uhr) nicht mehr von Platz eins zu verdrängen.
DBB-Team um Denzel Agyeman (l.) weiter
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Auch die Frauen sind weiter auf Kurs. Olympiasiegerin Marie Reichert, Ama Degbeon, Britta Daub sowie Laura Zolper besiegten Italien 15:8 und stehen ebenfalls bei drei Siegen aus drei Spielen. Am Nachmittag (16.40 Uhr) entscheidet sich im Duell mit Lettland, wer den Gruppensieg holt und sich den Umweg über die Playin-Runde spart. Auch die Lettinnen sind noch ungeschlagen.
Auf dem Court vor dem Kultur- und Wissenschaftspalast in der polnischen Hauptstadt kommen nur die Sieger der vier Fünfergruppen direkt weiter. Die Teams auf den Rängen zwei und drei erreichen die Playins. Die beiden deutschen Teams sind jeweils an Position sechs gesetzt.