3x3-WM: DBB-Teams nun gegen Aserbaidschan und Österreich

SID 05.06.2026 • 21:48 Uhr Die Viertelfinals finden am Samstag statt. Die Halbfinals und das Finale werden am Sonntag ausgetragen.

Die Gegner der deutschen Teams im Viertelfinale der 3×3-Basketball-WM in Warschau stehen fest. Die Frauen mit Olympiasiegerin Marie Reichert, Ama Degbeon, Britta Daub und Laura Zolper treffen auf Aserbaidschan, das sich durch einen 14:12-Sieg nach Verlängerung gegen Litauen in den Playoffs der Gruppenzweiten und -dritten für die Runde der letzten acht qualifizierte.

Die an Position sechs gesetzte DBB-Auswahl gewann in der Gruppenphase alle vier ihrer Spiele und war durch den Gruppensieg direkt für das Viertelfinale qualifiziert.

Auch das deutsche Männerteam mit Denzel Agyeman, Kevin Bryant, Fabian Gießmann und Niklas Kropp gewann alle vier Spiele und qualifizierte sich als Gruppensieger für das Viertelfinale. Dort trifft die ebenfalls an Position sechs gesetzte Auswahl auf Österreich, das sich in den Playoffs 21:13 gegen Belgien durchsetzte.