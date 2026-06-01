3x3-WM: Traumstart für deutsche Basketballerinnen - Männer ebenfalls siegreich

SID 01.06.2026 • 18:23 Uhr Das Quartett um Olympiasiegerin Marie Reichert holt in Warschau zwei klare Siege.

Den deutschen 3×3-Basketballerinnen um Olympiasiegerin Marie Reichert ist ein Traumstart in die WM gelungen. In der polnischen Hauptstadt Warschau schlugen Reichert, Ama Degbeon, Britta Daub und Laura Zolper erst China überzeugend mit 21:14, dann gab es im zweiten Gruppenspiel ein noch klareres 22:10 über die Philippinen.

Damit hat das an Position sechs gesetzte Quartett des Deutschen Basketball Bundes (DBB) gute Chancen, auf dem Court vor dem Kultur- und Wissenschaftspalast den Gruppensieg in der Fünferstaffel C zu holen.

Dies würde den direkten Einzug ins Viertelfinale bedeuten. Die Teams auf den Rängen zwei und drei können sich dafür über eine Playin-Runde qualifizieren.

Auch die deutschen Männer erfolgreich

Am Montagnachmittag zogen die deutschen Männer nach: Denzel Agyeman, Kevin Bryant, Fabian Giessmann und Niklas Kropp schlugen zum Auftakt Japan mit 21:15, anschließend gelang ein 19:10 gegen Neuseeland.