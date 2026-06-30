Der ehemalige Bundestrainer Dirk Bauermann kehrt nach seinem Abschied vom Deutschen Basketball Bund (DBB) zu Apollon Patras zurück.
Bauermann zurück zu Ex-Klub
Ex-Bundestrainer Dirk Bauermann heuert erneut bei einem ehemaligen Arbeitgeber an.
Dirk Bauermann kehrt zu seinem Ex-Klub zurück
© picture-alliance/AA/SID/Nacer Talel
26 Jahre nach dem Ende seines ersten Engagements beim griechischen Klub übernimmt Bauermann zum zweiten Mal die Aufgabe. Der Drittligist gab das Engagement auf seiner Homepage bekannt, veröffentlichte aber keine Vertragsdetails.
Bauermann verlässt den DBB
Am Montag hatte der DBB bekannt gegeben, dass Bauermann als Chefcoach und Koordinator im männlichen Nachwuchsbereich aufhört. Der 68-Jährige verlässt den Verband zum 31. August. Zuvor wird er die U16-Auswahl bei der EM in Rumänien (7. bis 15. August) betreuen.
Bauermann, der 1994 und von 2003 bis 2011 die Nationalmannschaft trainiert und 2005 EM-Silber gewonnen hatte, war in der Saison 1999/2000 Chefcoach beim damaligen Zweitligisten Patras.