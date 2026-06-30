Bauermann zurück zu Ex-Klub

SID 30.06.2026 • 11:31 Uhr Ex-Bundestrainer Dirk Bauermann heuert erneut bei einem ehemaligen Arbeitgeber an.

Der ehemalige Bundestrainer Dirk Bauermann kehrt nach seinem Abschied vom Deutschen Basketball Bund (DBB) zu Apollon Patras zurück.

26 Jahre nach dem Ende seines ersten Engagements beim griechischen Klub übernimmt Bauermann zum zweiten Mal die Aufgabe. Der Drittligist gab das Engagement auf seiner Homepage bekannt, veröffentlichte aber keine Vertragsdetails.

Bauermann verlässt den DBB

Am Montag hatte der DBB bekannt gegeben, dass Bauermann als Chefcoach und Koordinator im männlichen Nachwuchsbereich aufhört. Der 68-Jährige verlässt den Verband zum 31. August. Zuvor wird er die U16-Auswahl bei der EM in Rumänien (7. bis 15. August) betreuen.