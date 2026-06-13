Basketball: Ex-Nationalspieler Demirel neuer DBB-Vize

SID 13.06.2026 • 15:21 Uhr Der einstige Nowitzki-Kollege ist für den Leistungssport verantwortlich.

Der frühere Nationalspieler Mithat Demirel ist neuer Vizepräsident des Deutschen Basketball-Bundes. Auf dem DBB-Bundestag in Berlin wurde der 48-Jährige als für den Leistungssport verantwortlicher Vize in den Vorstand gewählt.

Demirel, an der Seite von Dirk Nowitzki Vize-Europameister und WM-Dritter mit dem deutschen Team, folgt auf Armin Andres, der zu Demirels aktiven Zeiten Co-Trainer der Nationalmannschaft war.