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Basketball: Ex-Nationalspieler Demirel neuer DBB-Vize

Ex-Nationalspieler wird Vizepräsident

Der einstige Nowitzki-Kollege ist für den Leistungssport verantwortlich.
Im DBB-Vorstand: Mithat Demirel
Im DBB-Vorstand: Mithat Demirel
© picture-alliance/dpa/SID/Wolfgang Kumm
SID
Der einstige Nowitzki-Kollege ist für den Leistungssport verantwortlich.

Der frühere Nationalspieler Mithat Demirel ist neuer Vizepräsident des Deutschen Basketball-Bundes. Auf dem DBB-Bundestag in Berlin wurde der 48-Jährige als für den Leistungssport verantwortlicher Vize in den Vorstand gewählt.

Demirel, an der Seite von Dirk Nowitzki Vize-Europameister und WM-Dritter mit dem deutschen Team, folgt auf Armin Andres, der zu Demirels aktiven Zeiten Co-Trainer der Nationalmannschaft war.

Als Vizepräsident für Bildung und Schiedsrichter wurde zudem Carsten Straube in den weiterhin von Präsident Ingo Weiss geführten Vorstand gewählt.

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