Ex-Bundestrainer Bauermann verlässt den DBB

SID 29.06.2026 • 16:33 Uhr Vor dem Abschied betreut der 68-Jährige noch einmal die männliche U16 bei der EM.

Der ehemalige Bundestrainer Dirk Bauermann, aktuell Chefcoach und Koordinator im männlichen Nachwuchsbereich, verabschiedet sich vom Deutschen Basketball Bund (DBB). Wie der Verband am Montag mitteilte, verlässt der 68-Jährige zum 31. August 2026 den DBB und „stellt sich noch einmal einer neuen Herausforderung im Trainerbereich“. Zuvor wird er die U16-Auswahl bei der EM in Rumänien (7. bis 15. August) betreuen.

„Ich gehe mit einem Gefühl von Dankbarkeit und Stolz. Viele tolle Erinnerungen und Erfolge mit der Herren-Nationalmannschaft, die vergangenen Jahre Bundestrainer und Koordinator im Nachwuchsbereich“, sagte Bauermann, der 1994 und von 2003 bis 2011 die Nationalmannschaft der Männer trainiert und 2005 EM-Silber gewonnen hatte: „Es war mir eine Ehre und hat mir unglaublich viel Spaß gemacht, mit allen Beteiligten immer partnerschaftlich und wertschätzend zusammenzuarbeiten. Aber irgendwann müssen dann eben auch die Jüngeren ran, und jetzt ist ein guter Zeitpunkt dafür.“

Mithat Demirel, DBB-Vizepräsident für Leistungssport, lobte Bauermann als „sehr erfahrenen und kompetenten Trainer, der sehr viel für den deutschen Basketball geleistet hat. Er wird hier immer einen besonderen Platz haben.“

Bauermann ist der erfolgreichste deutsche Trainer im Vereins-Basketball mit zahlreichen Stationen in sieben Ländern. Zudem trainierte er neben der deutschen Nationalmannschaft auch die Auswahlen von Polen, Iran und Tunesien.