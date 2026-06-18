Medien: Bundestrainer Mumbrú vor Engagement in Bologna

SID 18.06.2026 • 11:03 Uhr Nach Angaben der Sporttageszeitung Marca soll der 47-Jährige ab der nächsten Saison in Doppelfunktion arbeiten.

Laut Medienberichten steht Basketball-Bundestrainer Àlex Mumbrú vor einem Engagement beim italienischen EuroLeague-Teilnehmer Virtus Bologna. Nach Angaben der Sporttageszeitung Marca aus Mumbrús spanischer Heimat gibt es mit dem Deutschen Basketball Bund (DBB) eine „vorläufige Vereinbarung“. Demnach soll der 47-Jährige ab der nächsten Saison in Doppelfunktion arbeiten.

Der DBB wollte keine Einigung bestätigen. „Àlex Mumbrú ist und bleibt unser Bundestrainer“, sagte Präsident Ingo Weiss dem SID. „Und Àlex Mumbrú konzentriert sich auf alle Fenster, die da kommen. Auf die Qualifikation im Juli, im August, im November und im Februar, die Weltmeisterschaft 2027. Das bleibt alles beim Alten, wie geplant.“

Bologna sucht nach der Trennung von Dusko Ivanovic Ende März nach einem Nachfolger für Interimslösung Nenad Jakovljevic. Mumbrú hat bis April 2024 als Klub-Trainer gearbeitet, nach seinem Abschied von Valencia Basket beerbte er Weltmeistercoach Gordon Herbert beim DBB und führte das Nationalteam zum EM-Titel 2025.