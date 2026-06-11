Gut zwei Wochen vor Beginn der Heim-WM in Berlin testen die deutschen Basketballerinnen ihre Form gegen Ungarn. Das zweite vereinbarte Länderspiel der Vorbereitung findet am 23. August in Göttingen statt, das gab der Deutsche Basketball Bund (DBB) am Donnerstag bekannt. Bereits am 15. August geht es in Ludwigsburg gegen Spanien, der viermalige Europameister ist Auftaktgegner der deutschen Mannschaft am 4. September.
Vor Heim-WM: DBB-Frauen testen gegen Ungarn
Das zweite vereinbarte Länderspiel der Vorbereitung findet am 23. August in Göttingen statt.
Bundestrainer Olaf Lange
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„Ungarn ist keine zufällige Wahl – das ist eine Mannschaft, die bei der Weltmeisterschaft dabei sein wird und die wir dort möglicherweise wieder treffen. Solche Testspiele sind Gold wert: Wir bekommen hochklassige Qualität gegen einen echten WM-Konkurrenten, in einem Moment, in dem unsere WNBA-Spielerinnen noch nicht bei uns sind“, sagte Bundestrainer Olaf Lange. Es sei „eine Chance für unseren Kader, sich zu beweisen“.
Lange muss auf Nyara (Toronto Tempo) und Satou Sabally, Leonie Fiebich (beide New York Liberty) sowie Luisa Geiselsöder und Frieda Bühner (beide Portland Fire) verzichten. Bei der WM (4. bis 13. Juni) sollen alle dabei sein. Das DBB-Team trifft in der Vorrunde neben Spanien auf Japan und Mali.