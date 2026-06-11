Vor Heim-WM: DBB-Frauen testen gegen Ungarn

SID 11.06.2026 • 16:08 Uhr Das zweite vereinbarte Länderspiel der Vorbereitung findet am 23. August in Göttingen statt.

Gut zwei Wochen vor Beginn der Heim-WM in Berlin testen die deutschen Basketballerinnen ihre Form gegen Ungarn. Das zweite vereinbarte Länderspiel der Vorbereitung findet am 23. August in Göttingen statt, das gab der Deutsche Basketball Bund (DBB) am Donnerstag bekannt. Bereits am 15. August geht es in Ludwigsburg gegen Spanien, der viermalige Europameister ist Auftaktgegner der deutschen Mannschaft am 4. September.

„Ungarn ist keine zufällige Wahl – das ist eine Mannschaft, die bei der Weltmeisterschaft dabei sein wird und die wir dort möglicherweise wieder treffen. Solche Testspiele sind Gold wert: Wir bekommen hochklassige Qualität gegen einen echten WM-Konkurrenten, in einem Moment, in dem unsere WNBA-Spielerinnen noch nicht bei uns sind“, sagte Bundestrainer Olaf Lange. Es sei „eine Chance für unseren Kader, sich zu beweisen“.