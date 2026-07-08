Absage ans Nationalteam: Wagner wird "überhaupt nicht spielen"

SID 08.07.2026 • 11:00 Uhr Der Welt- und Europameister nimmt sich in diesem Jahr eine Auszeit und konzentriert sich darauf, "erstmal komplett gesund zu werden".

Welt- und Europameister Franz Wagner nimmt sich in diesem Jahr eine Auszeit von der Nationalmannschaft. „Der Plan ist und bleibt, überhaupt nicht zu spielen und mich voll darauf zu konzentrieren, erstmal komplett gesund zu werden, um dann fresh in die neue Saison zu gehen“, sagte der deutsche Basketballstar im Interview mit dem Portal basketball-world.news.

Damit wird der NBA-Profi von Orlando Magic beim Supercup in Hamburg (21./22. August) und den restlichen sechs Qualifikationsspielen für die WM 2027 fehlen.

Wagner kämpft mit hartnäckigen Verletzungen

Wagner hat eine schwierige Saison hinter sich, fehlte erst lange wegen einer hartnäckigen Knöchelverletzung und später wegen Wadenproblemen. Beim Aus für Orlando im Playoff-Achtelfinale gegen die Detroit Pistons (3:4) verpasste der Berliner die letzten drei Spiele. Der 24-Jährige lief in nur 34 von 82 Hauptrundenpartien auf.

„Es fühlt sich ein bisschen komisch an, aber es ist auch schön, mal ein bisschen Zeit zu haben“, sagte Wagner, der seit seinem Debüt 2022 in jedem Sommer im Nationalteam gespielt und dabei erst EM-Bronze (2022) und dann WM- (2023) sowie EM-Gold (2025) geholt hatte. 2024 war er bei den Olympischen Spielen in Paris dabei.

Wagner will die Auszeit nutzen