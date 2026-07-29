Basketball: DBB-Kapitänin Gülich geht nach Australien

SID 29.07.2026 • 10:02 Uhr Neue Herausforderung für Marie Gülich. Die 32-Jährige läuft in Australien für den amtierenden Meister Townsville Fire auf.

Marie Gülich, die Kapitänin der deutschen Basketball-Nationalmannschaft, wird in der kommenden Saison in Australien spielen. Wie der amtierende Meister Townsville Fire am Mittwoch mitteilte, läuft die 32-Jährige künftig für den Klub aus der Women’s National Basketball League (WNBL) auf. Die Saison in Down Under beginnt Mitte Oktober.

Zuletzt spielte Gülich in der Saison 2024/2025 für Taiyuan Textile in Taiwan. Davor war sie jahrelang in Spanien aktiv. 2023 und 2024 gewann sie mit Valencia Basket die Meisterschaft sowie 2021 den EuroCup. Von 2018 bis 2020 stand die 1,96 Meter große Spielerin bei Phoenix Mercury, Atlanta Dream und den Los Angeles Sparks in der WNBA unter Vertrag.