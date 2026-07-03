Basketball: Meister AS Monaco vor bitteren Zwangsabstieg

SID 03.07.2026 • 17:31 Uhr Frankreichs Basketball-Meister AS Monaco erhält keine Zulassung für die erste und zweite Profi-Liga. Als Grund wird unter anderem das Fehlen ausreichender Garantien "hinsichtlich der wirtschaftlichen Tragfähigkeit" genannt.

Meister AS Monaco hat in Frankreich wegen seiner finanziellen Schwierigkeiten keine Zulassung für die erste und zweite Basketball-Profiliga erhalten. Das entschied die Finanzaufsicht der Ligue Nationale de Basket (LNB). Als Gründe wurden das Fehlen ausreichender Garantien „hinsichtlich der wirtschaftlichen Tragfähigkeit des Vereins für die kommende Saison“ genannt, dazu der Stand des Übernahmeverfahrens.

Monaco, ehemaliges Team des deutschen Welt- und Europameisters Daniel Theis, war am 23. Juni zum dritten Mal Meister geworden. Im Vorjahr hatte der Klub noch das Finale der EuroLeague gegen Fenerbahce Istanbul verloren.

Theis, dessen Abschied Anfang der Woche bekannt gegeben worden war, steht vor einem Wechsel zu ASVEL Lyon-Villeurbanne. Auch Starspieler Mike James hat Monaco bereits verlassen.

AS Monaco kann Darlehen nicht begleichen

Die AS hatte zuletzt für das Überleben ein Darlehen des monegassischen Staates erhalten, war aber verpflichtet, alle Gelder bis zum 30. Juni zurückzuzahlen. Am 19. Juni erklärte ein gerichtlich bestellter Verwalter, dass der Klub nach aktuellem Stand nicht in der Lage zu sein scheine, die Schulden zu begleichen. Diese sollen laut Medienberichten bei 25 Millionen Euro liegen. Eine neue Anhörung ist für den 10. Juli angesetzt.