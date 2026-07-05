Basketball: Nationalspieler Bruhnke bleibt in Vilnius

SID 05.07.2026 • 16:39 Uhr Der Forward unterschreibt beim litauischen Klub einen neuen Einjahresvertrag mit Option auf eine weitere Saison.

Der deutsche Basketball-Nationalspieler Kay Bruhnke bleibt mindestens für eine weitere Saison beim litauischen Champions-League-Sieger Rytas Vilnius. Bruhnke hat einen neuen Einjahresvertrag mit Option auf eine weitere Saison unterschrieben, das gab der Hauptstadtklub bekannt.

Bruhnke (24) war im vergangenen Sommer von Türk Telekomspor Ankara nach Vilnius gegangen. Derzeit spielt der Forward aus Weiden in der Oberpfalz mit der Nationalmannschaft in der WM-Qualifikation. Am Freitag war Bruhnke beim Sieg über Israel (92:86) als drittbester deutscher Werfer auf 15 Punkte gekommen. Am Montag (19.00 Uhr/MagentaTV) geht es in Bamberg zum Abschluss der ersten Qualifikationsphase gegen Außenseiter Zypern.