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Basketball: Nationalspieler Bruhnke bleibt in Vilnius

Nationalspieler bekommt neuen Vertrag

Der Forward unterschreibt beim litauischen Klub einen neuen Einjahresvertrag mit Option auf eine weitere Saison.
Kay Bruhnke verlängert in Vilnius
Kay Bruhnke verlängert in Vilnius
© picture-alliance/BEAUTIFUL SPORTS/SID/Gelhardt
SID
Der Forward unterschreibt beim litauischen Klub einen neuen Einjahresvertrag mit Option auf eine weitere Saison.

Der deutsche Basketball-Nationalspieler Kay Bruhnke bleibt mindestens für eine weitere Saison beim litauischen Champions-League-Sieger Rytas Vilnius. Bruhnke hat einen neuen Einjahresvertrag mit Option auf eine weitere Saison unterschrieben, das gab der Hauptstadtklub bekannt.

Bruhnke (24) war im vergangenen Sommer von Türk Telekomspor Ankara nach Vilnius gegangen. Derzeit spielt der Forward aus Weiden in der Oberpfalz mit der Nationalmannschaft in der WM-Qualifikation. Am Freitag war Bruhnke beim Sieg über Israel (92:86) als drittbester deutscher Werfer auf 15 Punkte gekommen. Am Montag (19.00 Uhr/MagentaTV) geht es in Bamberg zum Abschluss der ersten Qualifikationsphase gegen Außenseiter Zypern.

„Direkt nach Saisonende haben wir Gespräche geführt und uns bemüht, Kay in unseren Reihen zu halten, da wir glauben, dass er sein volles Potenzial in Vilnius noch nicht ausgeschöpft hat“, sagte Rytas-Sportdirektor Arturas Jomantas. „Ich möchte über mich hinauswachsen, damit wir gemeinsam noch mehr wunderbare Momente feiern können“, so Bruhnke.

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