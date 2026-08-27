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Wichtiger Deal für Basketball-Deutschland

Wichtiger Deal für Nationalmannschaft

Der Deutsche Basketball Bund schließt einen wichtigen Vertrag ab.
Dennis Schröder ist Deutschlands Anführer
Dennis Schröder ist Deutschlands Anführer
© IMAGO/camera4+
SID
Der Deutsche Basketball Bund schließt einen wichtigen Vertrag ab.

Der Deutsche Basketball Bund (DBB) hat den Vertrag mit seinem Hauptsponsor ING langfristig verlängert. Die neue Vereinbarung gilt bis 2036, das gaben der DBB und die Direktbank am Donnerstag beim Double-Header in Köln zwischen den Länderspielen der Frauen- und Männer-Nationalmannschaft bekannt. Damit dauert die Partnerschaft mindestens 33 Jahre, es gibt die Option auf eine weitere Verlängerung.

„Mit der ING verbindet uns seit weit über 20 Jahren eine ganz besondere Partnerschaft. In dieser langen Zeit ist ein riesiges gegenseitiges Vertrauen entstanden und aus einer klassischen Sponsoringpartnerschaft längst eine sehr enge und freundschaftliche Zusammenarbeit geworden“, sagte DBB-Präsident Ingo Weiss.

Basketball-Bund kann auf Hauptsponsor bauen

Die Bank habe „den deutschen Basketball und den DBB über all die Jahre zuverlässig begleitet und unterstützt, aber auch immer wieder innovativ gefordert“.

Die Vertragsverlängerung wurde gut eine Woche vor der Heim-WM der Frauen in Berlin (4. bis 13. September) perfekt gemacht.

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