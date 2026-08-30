Monacos Basketballer vor dem Aus

SID 30.08.2026 • 15:48 Uhr Der EuroLeague-Finalist von 2025 ist weiterhin nicht für die erste oder zweite Liga zugelassen.

Der französische Basketball-Meister AS Monaco steht mehr denn je vor einer ungewissen Zukunft. Wie der bisherige Klub des deutschen Welt- und Europameisters Daniel Theis am Sonntag mitteilte, weigerte sich der französische Basketball-Verband (FFBB) erneut, sein ursprüngliches Urteil zu revidieren und den EuroLeague-Finalisten von 2025 für die erste oder zweite Liga zuzulassen.

Bereits im Juli hatte die Finanzaufsicht der Ligue Nationale de Basket (LNB) den Monegassen aus finanziellen Gründen die Spielberechtigung verweigert, eine Entscheidung, die von der Berufungskammer des Verbandes bestätigt wurde. Nach einem erneuten Misserfolg im Schlichtungsverfahren hatte die ASM am Freitag einen erneuten Prüfungsantrag gestellt, nachdem ein neuer Investor eingestiegen war.