Schröder lobt Hartenstein: „Commitment ist alles“

SID 19.08.2026 • 15:03 Uhr Der Kapitän der deutschen Basketballer ist beeindruckt, dass der NBA-Profi trotz seiner Verletzung weiter bei der Nationalmannschaft weilt.

Für Kapitän Dennis Schröder ist die Anwesenheit von NBA-Profi Isaiah Hartenstein im Kreis der Basketball-Nationalmannschaft trotz dessen Verletzung von enormer Bedeutung. „Commitment ist alles. Wenn du nicht trainieren kannst und hier dein Gesicht zeigst, bedeutet das dem Team und der Föderation sehr viel. Das zeigt Commitment von seiner Seite. Auf dem Spielfeld wissen wir, was er bringt“, sagte Schröder am Mittwoch in Hamburg.

Hartenstein wollte in diesem Sommer ursprünglich nach acht Jahren sein Comeback in der Nationalmannschaft geben, fällt nun aufgrund einer Knöchelverletzung jedoch für den Supercup in Hamburg am Freitag und Samstag sowie für die beiden WM-Qualifikationsspiele danach aus. Der Center von Oklahoma City Thunder bleibt dennoch bei der Mannschaft.

Auch Bundestrainer Álex Mumbrú lobte Hartensteins Entscheidung: „Wir gehen bei ihm kein Risiko ein. Er ist bei uns. Es ist sehr wichtig, dass er bei uns ist. Wir essen zusammen zu Mittag, zu Abend, wir sind zusammen. Er sieht, was wir an taktischen Dingen machen. Es ist ein großes Commitment, hier zu bleiben. Es wäre leicht gewesen, nach Hause zu fahren. Das ist ein gutes Signal für uns.“