Bis 2029: Telekom und DBB verlängern Partnerschaft

SID 26.08.2026 • 12:53 Uhr Alle Testspiele der Nationalmannschaften der Männer und Frauen sowie der Supercup sind auch künftig auf MagentaTV und MagentaSport zu sehen.

Die Deutsche Telekom und der Deutsche Basketball Bund (DBB) setzen ihre Zusammenarbeit langfristig fort. Wie am Donnerstag bekannt wurde, verlängern beide Parteien ihren TV-Rechte-Vertrag bis Ende 2029. Die Telekom überträgt damit weiterhin die Testspiele der Nationalmannschaften der Männer und Frauen kostenlos. Hinzu kommen Turniere wie der DBB-Supercup. Der DBB und die Telekom arbeiten seit 2018 zusammen.

In der Vergangenheit hatte sich die Telekom bereits die Übertragungsrechte an den Welt- und Europameisterschaften sowie olympischen Qualifikationsturnieren der Männer und Frauen bis 2029 gesichert. Auch dort zeigen MagentaTV und MagentaSport alle deutschen Spiele kostenlos. Die Partnerschaft mit dem Weltverband FIBA besteht seit 2015.