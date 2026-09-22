Termine für EM-Quali stehen fest

Zum Auftakt geht es für Deutschland gehen Ungarn. Weitere Gegner sind Dänemark und Portugal.

Gut acht Wochen nach dem Ende der Heim-WM geht es für die deutschen Basketballerinnen in Hamburg weiter. Am 11. November (19.00 Uhr) trifft die Mannschaft von Bundestrainer Olaf Lange in der Inselpark Arena im ersten Qualifikationsspiel für die EM 2027 auf Ungarn.

„Ungarn ist der stärkste Gegner in dieser Gruppe. Die Ungarinnen haben gerade bei der WM in Berlin erst gezeigt, was in ihnen steckt“, sagte Lange. Es kommt zum Duell zwischen dem WM-Vierten und -Achten, die weiteren Teams in der Gruppe N sind Dänemark und Portugal.

Basketball-EM in vier Ländern

Im Anschluss an das Auftaktspiel geht es für die Frauen des Deutschen Basketball Bundes (DBB), die durch die erfolgreiche WM auf Weltranglistenplatz vier kletterten, nach Dänemark (14. November), dann nach Portugal (17.). Die Rückspiele werden am 10. (Ungarn), 13. (Portugal) und 16. Februar 2027 (Dänemark) ausgetragen.

Die jeweils besten zwei Teams aus sechs Staffeln schaffen es zur EuroBasket 2027, hinzu kommen die vier Gastgeber Belgien, Finnland, Schweden und Litauen. Die Finalrunde des Turniers (16. bis 27. Juni 2027) findet in Vilnius statt.