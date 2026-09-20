Rollstuhlbasketballer verpassen WM-Medaille

Nach der dramatischen Niederlage im Halbfinale geht auch das Bronze-Match verloren.

Die deutschen Rollstuhlbasketballer haben ihre historische erste WM-Medaille knapp verpasst. Das Team von Bundestrainer Jan Haller verlor das Spiel um Platz drei gegen Großbritannien nach schwacher erster Halbzeit mit 56:67 und ließ im kanadischen Ottawa auch seine zweite Chance auf Edelmetall liegen. Im Halbfinale hatte die Auswahl des Deutschen Behindertensportverbandes (DBS) den Einzug ins Endspiel vor Augen, verlor nach langer Führung aber dramatisch 83:84 nach Verlängerung gegen den späteren Weltmeister Australien.

Platz vier ist dennoch das beste Abschneiden eines deutschen Herrenteams seit den ersten Weltmeisterschaften 1973 in Brüssel, bei den Paralympics 2024 und der EM 2025 hatte es jeweils zu Bronze gereicht. „Wir haben den positiven Trend der letzten Jahre bestätigt mit Platz vier bei dieser WM und das mit dem jüngsten Team“, sagte Haller: „Wir werden nicht nachlassen und wollen bei der nächsten Europameisterschaft noch einen drauflegen“.

Die deutschen Frauen waren in Ottawa im Viertelfinale gescheitert und landeten nach einer Niederlage sowie einem Sieg in der Platzierungsrunde letztlich auf Platz sieben.