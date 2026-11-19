Nach einem anstrengenden Jahr gönnt sich die Anführerin der deutschen Basketballerinnen eine kleine Pause. Doch im Januar geht es weiter.

Basketball-Nationalspielerin Leonie Fiebich legt nach einem bewegten Jahr mit Playoffs in der WNBA und Platz vier bei der Heim-WM eine Pause ein. „Ich habe Gott sei Dank durch Project B ein bisschen Zeit. Ich werde nach Düsseldorf fahren und mit unserer Physiotherapeutin Cathrin Junker an meinen physischen Baustellen arbeiten“, sagte die 26-Jährige in einer Medienrunde am Donnerstag.

Im September hatte Fiebich die WM in Berlin trotz eines Fußbruchs gespielt. Danach ging es direkt zurück in die USA, wo sie mit New York Liberty im WNBA-Halbfinale ausschied. Kürzlich verpasste sie dann zwei der drei EM-Qualifikationsspiele im jüngsten Länderspielfenster.

Leonie Fiebich legt eine Pause ein Leonie Fiebich legt eine Pause ein © IMAGO/camera4+

Für Fiebich geht es im Januar weiter

Dennoch gehe es ihr gut. „Ich hatte ein paar muskuläre Probleme. Ich wurde ein bisschen geschont. Es war aber auch gar nicht nötig, dass ich spiele. Das Team hat das gut gemacht“, so Fiebich. Lediglich bei der Pleite zum Quali-Auftakt (64:70) in Hamburg gegen Ungarn hatte die Flügelspielerin mitgewirkt, bei den Siegen in Dänemark (88:71) und Portugal (73:52) setzte sie aus.

Weiter geht es für Fiebich im Januar, wenn die neue Liga Project B an den Start geht und wie ein Wanderzirkus die gesamte Welt bereist. In den vergangenen Jahren hatte sie abseits der WNBA-Saison von Herbst bis Frühjahr in Europa gespielt, darauf verzichtet sie nun. 2025 und 2026 war Fiebich mit Valencia Basket gar spanische Meisterin geworden.