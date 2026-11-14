Die unter Druck geratenen DBB-Frauen tun sich zunächst erneut schwer, können in Dänemark aber die ersten Punkte bejubeln.

Deutschlands Basketballerinnen haben ihren Kater nach dem WM-Hype abgeschüttelt und auf den Fehlstart in der EM-Qualifikation einen wichtigen Pflichtsieg folgen lassen. In Kopenhagens Vorort Gentofte feierte ein personell gebeuteltes Team von Bundestrainer Olaf Lange mit etwas Mühe einen 88:71 (39:28)-Erfolg bei Gruppengegner Dänemark und holte damit die ersten Punkte im Rennen um das EM-Ticket.

„Ich bin sehr froh und erleichtert, dass wir insgesamt sehr gut als Team gespielt haben. Ganz besonders vor dem Hintergrund, dass wir ohne Leonie Fiebich und die anderen Verletzten auskommen mussten“, sagte Bundestrainer Lange, der Kapitänin Fiebich kurzfristig wegen muskulärer Probleme aus seiner Starting Five streichen musste.

Besonders Guard Alexandra Wilke übernahm mit ihren Drives zum Korb Verantwortung. „Es war schwer für uns, als wir gehört haben, dass Leo nicht spielen kann. Das heißt, wir wussten alle, dass wir ein bisschen mehr in die Bresche springen müssen“, sagte Wilke (20 Punkte), die einzig von Teamkollegin und WNBA-Profi Frieda Bühner (23 Punkte) übertroffen wurde.

Im mäßig gefüllten Gentofte Sportspark hatten die DBB-Frauen nach einem ausgeglichenen ersten Viertel etwas Fahrt aufgenommen. Doch erst im Schlussviertel setzte sich der WM-Vierte deutlich ab.

„Natürlich ist da Druck“, hatte Lange dem Sport-Informations-Dienst vor dem Duell mit dem Weltranglisten-57. gesagt. Anlass für die ernsten Worte war die bittere Heimniederlage (64:70) am Mittwoch in Hamburg gegen den auf dem Papier stärksten Gruppengegner Ungarn.

DEINE MEINUNG

Einen weiteren Schritt nach vorne in Richtung der EM im Juni 2027 können die DBB-Frauen zum Abschluss der Gruppen-Hinspiele am kommenden Dienstag machen. In Odivelas gegen Portugal (20.00 Uhr/MagentaTV) schließt sich das letzte Fenster eines aufregenden Basketballjahres. „Mit den Ansätzen von heute bin ich mir sicher, dass wir bereit sein werden“, sagte Lange.