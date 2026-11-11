Nach WM-Party: DBB-Frauen mit Fehlstart in EM-Qualifikation

Im ersten Spiel nach der Heim-WM ist bei der deutschen Mannschaft der Wurm drin. Zu viele Fehler verhindern ein besseres Ergebnis.

Bitterer Dämpfer nach dem WM-Hype: Deutschlands Basketballerinnen sind mit einer schmerzhaften Niederlage in die EM-Qualifikation gestartet.

Die ersatzgeschwächte Mannschaft von Bundestrainer Olaf Lange verlor ihr erstes Spiel nach der rauschhaften Heim-Weltmeisterschaft gegen Ungarn mit 64:70 (33:41) und konnte die großen Erwartungen nicht erfüllen.

„Wir haben sehr viele Fehler gemacht“

59 Tage nach dem vierten Platz in Berlin agierten Leonie Fiebich, mit 19 Punkten noch deutsche Topscorerin, und ihre Mitspielerinnen im Duell mit dem WM-Viertelfinalisten zu fehlerhaft. Vor allem offensiv ging vor 2892 Zuschauern in der Hamburger Inselparkarena zu wenig. Während Ungarn eine solide Leistung genügte, verzweifelte das DBB-Team an seiner schwachen Wurfausbeute.

„Wir haben unheimlich gekämpft, aber nicht sehr gut gespielt“, sagte Lange bei MagentaTV: „Wir haben sehr viele Fehler gemacht. Besonders unter dem Korb hat die Physis der Ungarinnen uns zu schaffen gemacht. Wir haben sehr wenig Richtung Korb hinbekommen. Mit den Verletzungssorgen war mir klar, dass es sehr schwierig wird.“

Frieda Bühner, der 17 Punkte gelangen, erklärte: „Wir kommen alle aus unseren Saisons, haben nur wenige Tage Zeit. Aber das darf keine Ausrede sein.“ Wie bei der WM sei „die Physis“ ein Manko des deutschen Teams. Durch die Auftaktniederlage sei nun „ein bisschen Druck da“ im Kampf um das EM-Ticket.

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Nächstes Spiel in Dänemark

Nach dem misslungenen Auftakt gegen den auf dem Papier stärksten Gruppengegner geht es für die DBB-Frauen am Samstag in Dänemark weiter, anschließend wartet am Dienstag ein weiteres Auswärtsspiel in Portugal. Die Rückspiele der Vierergruppe, aus der sich die beiden Bestplatzierten ein EM-Ticket sichern, finden im Februar statt. Die Endrunde steigt im kommenden Sommer in Belgien, Finnland, Litauen und Schweden (16. bis 27. Juni 2027).

Während Stars wie die Schwestern Nyara und Satou Sabally sowie Kapitänin Marie Gülich verletzungsbedingt passen mussten, schnürten am Mittwochabend immerhin noch sieben WM-Fahrerinnen ihre Schuhe, darunter die komplette Starting Five. Dennoch lief es nicht rund.

Beide Teams lieferten sich im Hamburger Stadtteil Wilhelmsburg zunächst ein Duell mit offenem Visier – mit klarem Fokus auf die Offense. Dabei erwischten die Ungarinnen den besseren Start. Fiebich gelang nach exakt drei Minuten zwar die erste deutsche Führung (7:6), doch unkonzentrierte Abschlüsse und technische Fehler führten dazu, dass Deutschland nach dem ersten Viertel mit acht Zählern (19:27) zurücklag.

Fiebich und Co. kämpften unter den Körben, sie schmissen sich nach den Bällen und kamen durch einen verwandelten Dreier von Bühner am Ende eines 9:0-Laufs binnen zwei Minuten auf 28:29 heran – die Wende gelang zunächst nicht. Zwar fielen einige Distanzwürfe, mit einer Zweierquote zur Halbzeit von gerade einmal 40 Prozent war der Rückstand unvermeidbar.

Auch im zweiten Abschnitt das gleiche Bild: Die Ungarinnen wirkten keinesfalls übermächtig, das Momentum kippte trotz nun deutlich verbesserter Defense nicht. Vorne fanden zu viele Würfe nicht das Ziel – auch wenn Emily Bessoir mit zwei Dreiern nacheinander das Team noch einmal auf 60:65 heranbrachte.