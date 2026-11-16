Rollstuhl-Basketballer Gloßner ist „Sport-Stipendiat des Jahres“
Lukas Gloßner überzeugt nicht nur auf dem Basketballfeld, sondern auch im Hörsaal. Für seine Leistungen in Spitzensport und Studium erhält der 25-Jährige eine besondere Auszeichnung.
Der Rollstuhl-Basketballer Lukas Gloßner ist „Sport-Stipendiat des Jahres“ 2026. Der EM-Bronzemedaillengewinner setzte sich bei einer öffentlichen Online-Abstimmung gegen vier weitere studierende Spitzensportlerinnen und -sportler durch. Die Auszeichnung von Sporthilfe und Deutscher Bank wurde beim POWWOW Sports Festival in Düsseldorf bekannt gegeben.
Gloßner gewann 2025 mit der deutschen Nationalmannschaft Bronze bei der Europameisterschaft in Sarajevo. Auch auf Vereinsebene übernahm er Verantwortung und führte die Thuringia Bulls als Kapitän durch eine erfolgreiche Saison.
Sieg bedeutet Gloßner „unglaublich viel“
Parallel zu seiner sportlichen Karriere absolviert der 25-Jährige ein Masterstudium in Digital Business Management an der AKAD University. Dabei erzielt er nahezu ausschließlich Bestnoten. Zusätzlich arbeitet er und engagiert sich für soziale Projekte. Seinen Alltag bezeichnet Gloßner als „ein minutiös durchgeplantes Tetris-Spiel“.
„Allein unter den Top 5 zu sein, war für mich schon eine riesige Wertschätzung. Jetzt tatsächlich zu gewinnen und zu sehen, wie viele Menschen für mich abgestimmt und mich unterstützt haben, bedeutet mir unglaublich viel“, sagte Gloßner nach der Bekanntgabe.
Bei der Wahl vom 21. Oktober bis zum 6. November ließ er vier Konkurrenten hinter sich: Schwimmer Cedric Büssing, Hockeyspieler Jasper Ditzer, Seglerin Katharina Schwachhofer und Leichtathlet Till Steinforth.
18 Monate lang doppeltes Stipendium
Mit dem Titel ist auch eine finanzielle Förderung verbunden. Die Deutsche Bank verdoppelt Gloßners monatliches Stipendium für 18 Monate von 300 auf 600 Euro. Die vier weiteren Finalisten erhalten im selben Zeitraum eine zusätzliche Förderung in Höhe der Hälfte dieses Betrags.
Die Auszeichnung wurde bereits zum 14. Mal vergeben. Im vergangenen Jahr hatte sich 3×3-Olympiasiegerin Marie Reichert den Titel gesichert. Zu den früheren Preisträgern gehören unter anderem Weitsprung-Olympiasiegerin Malaika Mihambo, Speerwerfer Thomas Röhler und Rollstuhlbasketballerin Annabel Breuer.
Die Preisträgerinnen und Preisträger der Wahl „Sport-Stipendiat des Jahres“:
- 2026: Rollstuhl-Basketballer Lukas Gloßner
- 2025: Basketballerin Marie Reichert
- 2024: Para-Bogenschützin Flora Kliem
- 2023: Radsportlerin Ricarda Bauernfeind
- 2022: Freiwasserschwimmerin Leonie Beck
- 2021: Kitesurferin Leonie Meyer
- 2020: Rollstuhlbasketballerin Annabel Breuer
- 2019: Ski-Freestylerin Kea Kühnel
- 2018: Speerwerfer Thomas Röhler
- 2017: Judoka Theresa Stoll
- 2016: Sprinterin Lisa Mayer
- 2015: Triathletin Sophia Saller
- 2014: Weitspringerin Malaika Mihambo
- 2013: Hockeyspieler Martin Häner
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Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.