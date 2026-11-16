Tischler-Brüder dabei: Mumbrus DBB-Kader zum Jahresabschluss

Zwillinge für das WM-Ticket: Mit den Tischler-Brüdern will das DBB-Team beim Jahresabschluss die Qualifikation perfekt machen.

Das nächste Brüderpaar bei den deutschen Basketballern: Bundestrainer Alex Mumbru hat für die letzten WM-Qualifikationsspiele des Jahres erstmals die 26 Jahre alten Zwillingsbrüder Brandon und Nicholas Tischler gemeinsam nominiert. Für die Partien gegen Lettland und Polen setzt Mumbru neben den Brüdern, von denen Brandon zum ersten Mal dabei ist, vor allem auf einen Block aus Spielern des Meisters Alba Berlin und des FC Bayern.

Von den Bayern sind im 16-köpfigen DBB-Kader Andreas Obst, Justus Hollatz und Oscar da Silva dabei, von Alba Jungstar Jack Kayil, Malte Delow und Jonas Mattisseck. Die beiden Spiele bilden die fünfte Phase der WM-Qualifikation. Zunächst geht es am 27. November nach Riga zu Gastgeber Lettland (18.30 Uhr), zum Abschluss trifft die Mannschaft am 30. November in Frankfurt auf Polen (19.30 Uhr/beide MagentaTV).

In der Gruppe K liegt Deutschland auf dem Weg zur WM in Katar mit 15 Punkten gleichauf mit Polen und Kroatien. Erwartungsgemäß nicht dabei sind die NBA-Profis Dennis Schröder (Charlotte Hornets), Franz Wagner (Orlando Magic), Moritz Wagner (Brooklyn Nets) und Tristan da Silva (Orlando Magic).

Ihr Debüt im DBB-Team könnten Zachary Ensminger (EWE Baskets Oldenburg) und Brandon Tischler (Würzburg Baskets) geben. Brandons Zwillingsbruder Nicholas hatte seine Premiere bereits vor zwei Jahren gefeiert. Damit würde sich eine in den vergangenen Jahren bewährte Konstellation fortsetzen. Die Brüder Franz und Moritz Wagner sowie Oscar und Tristan da Silva sind zu Säulen des DBB-Teams geworden.