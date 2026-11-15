Die Basketballer des FC Bayern lassen Verfolger Syntainics MBC keine Chance. Am kommenden Wochenende geht es zum Meister.

Nach der nächsten Enttäuschung in der EuroLeague haben die Basketballer des FC Bayern im Alltag nichts anbrennen lassen und im BBL-Topspiel ein Zeichen gesetzt. Der Tabellenführer dominierte den Verfolger Syntainics MBC in der Bundesliga beim 91:61 (42:31), die Münchner sind bereit für das Highlight am kommenden Wochenende in Berlin.

Am nächsten Sonntag (18.00 Uhr) treten die Münchner bei Meister Alba an, müssen vorher aber noch international bei Zalgiris Kaunas (Dienstag) und gegen Schlusslicht Baskonia Vitoria-Gasteiz (Donnerstag) bestehen. Am vergangenen Donnerstag waren die Bayern bei Spitzenreiter Valencia Basket untergegangen (87:102).

Norris ragt bei Bayern heraus

Gegen den MBC, bislang Dritter, sorgte der Vizemeister nach gutem Start im dritten Viertel für die Vorentscheidung. Aus einem 50:43 machten die Gastgeber in weniger als vier Minuten ein 66:47. Duane Washington versenkte vier Dreier und kam auf 14 Punkte, Topscorer im Team von Trainer Anton Gavel war Miles Norris (17).

Auf den Fersen bleiben dem Spitzenreiter (8:1 Siege) die VET-Concept Gladiators Trier. Nach einem 99:85 (41:45) bei den Skyliners Frankfurt steht der Aufsteiger von 2025 bei einer 7:1-Bilanz. Justin Simon (23 Punkte) und Eli Brooks (20) führten die Trierer zum Sieg.