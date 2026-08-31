Basketball-WM: WNBA-Ass Fiebich beim DBB-Team

Hoffnungsträgerin Leonie Fiebich ist kurz vor dem Start in die Heim-WM als letzte deutsche Basketballerin im Teamhotel in Berlin eingetroffen. Die 26-Jährige vom WNBA-Klub New York Liberty, am vergangenen Samstag noch in den USA im Einsatz, ist eine der Schlüsselspielerin beim Highlight. Die WM (4. bis 13. September) beginnt am Freitag.
WNBA-Ass stößt zu DBB-Team
Bundestrainer Olaf Lange strich Alina Hartmann (Alba Berlin) und Laura Zolper (Basket Lattes Montpellier Méditerranée/Frankreich) für das Turnier aus dem Aufgebot. Damit sind noch 13 Spielerinnen zusammen, am Mittwoch muss Lange den endgültigen 12er-Kader beim Weltverband FIBA benennen.
Die Auswahl des Deutschen Basketball Bundes (DBB) trifft zum Auftakt am Freitag (17.45 Uhr/ProSieben und MagentaTV) auf Vize-Europameister Spanien, es folgen die Vorrundenspiele gegen Japan (Samstag/5. September) und Mali (Montag/7.).
Das aktuelle Aufgebot:
Emily Bessoir (CB Hozono Global Jairis/Spanien), Clara Bielefeld (Texas Christian University/USA), Frieda Bühner (Portland Fire/USA), Patricia Broßmann (Australien Perth Redbacks/Australien), Britta Daub (Eisvögel USC Freiburg), Emma Eichmeyer (Saarlouis Royals), Leonie Fiebich (New York Liberty/USA), Luisa Geiselsöder (Portland Fire/USA), Marie Gülich (Townsville Flames/Australien), Alexis Peterson-Smalls (Valencia BC/Spanien), Nyara Sabally (Toronto Tempo/Kanada), Lina Sontag (Cadi la Seu/Spanien), Alexandra Wilke (Rutronik Stars Keltern)