Basketball-WM: WNBA-Ass Fiebich beim DBB-Team

SID 31.08.2026 • 15:49 Uhr Die Hoffnungsträgerin ist vor dem Start in die Heim-WM als letzte deutsche Basketballerin im Teamhotel in Berlin eingetroffen.

Hoffnungsträgerin Leonie Fiebich ist kurz vor dem Start in die Heim-WM als letzte deutsche Basketballerin im Teamhotel in Berlin eingetroffen. Die 26-Jährige vom WNBA-Klub New York Liberty, am vergangenen Samstag noch in den USA im Einsatz, ist eine der Schlüsselspielerin beim Highlight. Die WM (4. bis 13. September) beginnt am Freitag.

Bundestrainer Olaf Lange strich Alina Hartmann (Alba Berlin) und Laura Zolper (Basket Lattes Montpellier Méditerranée/Frankreich) für das Turnier aus dem Aufgebot. Damit sind noch 13 Spielerinnen zusammen, am Mittwoch muss Lange den endgültigen 12er-Kader beim Weltverband FIBA benennen.

Die Auswahl des Deutschen Basketball Bundes (DBB) trifft zum Auftakt am Freitag (17.45 Uhr/ProSieben und MagentaTV) auf Vize-Europameister Spanien, es folgen die Vorrundenspiele gegen Japan (Samstag/5. September) und Mali (Montag/7.).

Das aktuelle Aufgebot: