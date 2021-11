BBL-Pokal: ALBA Berlin zieht souverän ins das Top Four ein

Der Vorjahresfinalist gewann in der Runde der letzten Acht am Samstag bei medi Bayreuth deutlich mit 84:57 (47:25) und kämpft damit beim Top Four am 19. und 20. Februar 2022 erneut um den Titel. Vergangene Saison hatte sich Alba im Endspiel Bayern München geschlagen geben müssen, die am Sonntag auf die Niners Chemnitz treffen (18.00 Uhr).