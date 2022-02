Pokaltriumph gegen Crailsheim: Alba Berlin alleiniger Rekordsieger

Crailsheims T.J. Shorts war in der Arena am Ostbahnhof mit 30 Punkten bester Scorer, für Alba kam Maodo Lo auf 20 Zähler. Crailsheim, erstmals überhaupt in einem Pokalfinale vertreten, hatte am Samstag die von NBA-Star Dennis Schröder unterstützen Löwen Braunschweig im Halbfinale mit 85:71 (46:36) bezwungen. Alba hatte sich 91:81 (41:39) gegen Pokalschreck Niners Chemnitz durchgesetzt, der im Viertelfinale zuvor Bayern München eliminiert hatte.