BBL-Pokal: Top Four nicht in neutraler Halle

Einer der vier Halbfinalisten wird Gastgeber des Top Four um den Pokal der Basketball Bundesliga (BBL). Das bestätigte BBL-Geschäftsführer Stefan Holz Sonntagabend am Rande der Auslosung. Das Turnier findet damit am 18./19. Februar in Berlin, München, Ludwigsburg oder Oldenburg und nicht an einem neutralen Ort statt.