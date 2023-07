BBL-Pokal: Bayern mit hartem Auftaktlos

Dies ergab die Auslosung am Donnerstag in Köln. Die Münchner hatten die Niedersachsen im vergangenen Februar im Pokalfinale mit 90:78 besiegt.

Champions-League-Sieger Telekom Baskets Bonn tritt in der Runde der letzten 16 (14./15. Oktober) derweil gegen die MHP Riesen Ludwigsburg an. Meister ratiopharm Ulm, Alba Berlin, die Niners Chemnitz und die BG Göttingen sind außerdem für das Achtelfinale gesetzt, warten jedoch noch auf ihre Gegner.

Jene werden in der 1. Pokalrunde am 23. und 24. September ermittelt. Erstmals seit 14 Jahren sind auch Zweitligisten wieder dabei. Das Final Four findet am 17./18. Februar 2024 statt.