BBL-Pokal: Bayern ziehen souverän ins Finale ein

Titelverteidiger Bayern München hat beim Top Four um den Pokal der Basketball Bundesliga (BBL) souverän das Finale erreicht und spielt am Sonntag (14.00 Uhr) um seinen vierten Cup-Sieg. Unter den Augen von NBA-Star Dennis Schröder besiegte das Team von Trainer Pablo Laso am Samstag in eigener Halle den sechsmaligen Pokalsieger Bamberg Baskets 81:62 (48:32).