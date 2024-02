Laso winkt erster Titel im Ausland: "Familie macht Druck"

Pablo Laso hat in seiner Heimat alles im Basketball gewonnen, nun winkt dem Star-Trainer von Bayern München beim Top Four der erste Titel im Ausland. „Gestern habe ich mit der Familie gesprochen. Sie haben gesagt: ‚Du musst den Pokal gewinnen, es ist der erste, den du als Trainer außerhalb Spaniens gewinnen kannst‘, blablablabla. Es ist lustig, sogar die eigene Familie macht dir Druck“, sagte Laso vor dem Finalturnier der Bundesliga in eigener Halle.

Als Favorit tritt der Titelverteidiger am Wochenende im BMW Park an, Halbfinalgegner sind am Samstag (14.00 Uhr) die Bamberg Baskets. „Im Pokal ist alles offen. Jeder hat eine Chance“, warnte Laso, Bamberg sei „immer gefährlich. Wenn wir nicht auf unserem höchsten Level spielen, wird es schwierig.“

Der frühere Serienmeister Bamberg ist in der Bundesliga nur Zwölfter, warf zuletzt Trainer Oren Amiel nach einer Klatsche im Frankenderby bei den Würzburg Baskets raus. In der Meisterschaft ist der Klub längst kein Titelkandidat mehr, für Laso sieht das im Pokal aber anders aus: "Sie sind zwei Spiele von einem Titel entfernt."

„Als ich noch Haare hatte. Das ist lange her“

Wieviele Pokaltitel er in seiner Trainerkarriere schon gewonnen hat, weiß Laso gar nicht. "Aber ich erinnere mich an den einen, den ich als Spieler gewonnen habe. Als ich noch Haare hatte. Das ist lange her", sagte der 56-Jährige. Laso ist seit dieser Saison Trainer der Bayern, mit Real Madrid feierte er 22 Titel.

