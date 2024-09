BBL-Pokal: Absteiger Crailsheim wirft Rostock raus

Absteiger Hakro Merlins Crailsheim hat für eine Überraschung im BBL-Pokal gesorgt. Die Hohenloher setzten sich am Samstag in der ersten Runde gegen den Basketball-Bundesligisten Rostock Seawolves mit 79:77 (46:39) durch und zogen damit in das Achtelfinale ein. Für Crailsheim überzeugte Devon Goodman mit 18 Punkten als bester Werfer der Begegnung.