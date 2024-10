Überraschendes Aus für Ulm

Vorjahresfinalist ratiopharm Ulm ist überraschend aus dem BBL-Pokal ausgeschieden. Im Achtelfinale verlor der Tabellenführer der Basketball-Bundesliga mit 100:103 (51:46) gegen die Bamberg Baskets und musste sich damit zum ersten Mal in dieser Saison in einem Pflichtspiel geschlagen geben.

In einem intensiven Match ging das Team von Headcoach Ty Harrelson zunächst in Führung. In der Folge drehten die Bamberger aber auf und kämpften sich eindrucksvoll in die Partie zurück.