BBL: Hier steigt das Top Four 2025

Das Top Four um den Pokal der Basketball Bundesliga (BBL) findet in dieser Saison in Weißenfels statt. Der Syntainics MBC ist am 15. und 16. Februar 2025 erstmals Gastgeber des Turniers, das gab die BBL am Mittwoch bekannt. Neben dem MBC treten in Sachsen-Anhalt Titelverteidiger Bayern München, die Bamberg Baskets und die Skyliners Frankfurt an.