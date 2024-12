Basketball: Top Four ab 2027 fest in Düsseldorf

Das Top-Four-Turnier um den Pokal der Basketball Bundesliga (BBL) bekommt einen festen Standort und wird spätestens ab 2027 in Düsseldorf ausgetragen. Die Liga hat sich mit dem Veranstalter D.SPORTS auf eine langjährige Partnerschaft geeinigt, gespielt wird im PSD BANK DOME. Das gab die BBL am Donnerstag bekannt. Derzeit wird das Event stets in der Halle eines Halbfinalisten ausgespielt. Wo der Titel 2025 vergeben wird, ist noch offen.

„Hochklassiger Sport gepaart mit Basketball-Lifestyle und Entertainment – die easyCredit BBL wird ein attraktives Paket mit nach Düsseldorf und in die Region bringen“, sagte BBL-Geschäftsführer Stefan Holz. Es sei ein „ambitioniertes Ziel“, das Top Four „als deutschlandweit einzigartigen Sport-Leuchtturm zu positionieren“. Düsseldorf habe sich „mit der Multifunktionsarena in Flughafen-Nähe sowie einem umfassenden Host City-Ansatz“ in einem Auswahlverfahren durchgesetzt, hieß es in der Mitteilung.