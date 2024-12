Überraschung im BBL Pokal!

Die ersten beiden Teilnehmer am Pokal-Halbfinale im Basketball stehen fest: Die Skyliners Frankfurt qualifizieren sich. Die Syntainics MBC sorgen für eine Überraschung.

Die Skyliners Frankfurt und überraschend auch die Syntainics MBC aus Weißenfels sind die beiden ersten Teilnehmer am Final-Four-Turnier um den deutschen Basketball-Pokal .

Die Skyliners setzten sich in einem Duell zweier Bundesliga-Kellerkinder bei der BG Göttingen mit 78:67 (37:36) durch. Dabei war der US-Amerikaner Trey Calvin mit 23 Punkten bester Werfer der Partie.

Titelverteidiger Bayern am Montag gefordert

In den weiteren zwei Viertelfinals treffen am Sonntag (18.00 Uhr) die Bamberg Baskets und Alba Berlin sowie am Montag (20.00) Cup-Verteidiger Bayern München und Rasta Vechta aufeinander.