Bayern-Boss schlägt nach Blamage Alarm: "So reißen wir nichts"

Moritz Thienen 16.02.2025 • 14:46 Uhr Die Basketballer des FC Bayern scheitern völlig überraschend schon im Halbfinale des Pokals. Nach dem Spiel zeigen sich die Verantwortlichen frustriert und wählen klare Worte.

Was für eine unglaubliche Enttäuschung für den FC Bayern Basketball! Der haushohe Favorit unterlag im Halbfinale des BBL Top Four um den Pokal beim großen Außenseiter, dem Syntainics MBC, mit 93:95 und muss damit das erste Saisonziel abschreiben.

Für die Bayern ist es eine echte Blamage, die zudem von den Rängen einer emotionalen Demütigung glich. Über das gesamte Spiel hatte sich der FCBB in einer aufgehetzten Halle gegen gleich drei Fanlager beweisen müssen.

„Alle gegen Bayern“ beim Pokal-Top-Four

Immer wieder schallte es „Alle gegen Bayern“ von der Tribüne. Zudem flogen den Spielern zahlreiche Mittelfinger und wüste Beschimpfungen entgegen. Als Extramotivation nutzte es das Star-Ensemble aber nicht.

Das Team mit dem größten Etat der Liga unterlag tatsächlich dem Team mit dem kleinsten Etat und so musste die Mannschaft nach dem Spiel von den Fans dann den Klassiker „Zieht den Bayern die Lederhose aus“ ertragen.

Der Frust saß anschließend tief bei den Bayern, die die erneute Titelverteidigung im Pokal (der FCB gewann zuletzt zweimal in Folge den Titel) als klares Ziel ausgegeben hatten. Das betonte auch Coach Gordon Herbert auf SPORT1-Nachfrage nach dem Spiel: „Es ist sehr frustrierend. Wir sind natürlich hierher gekommen, um zu gewinnen.“

Bayern-Boss mit Ansage: „So reißen wir nichts“

Doch es wurde nichts mit der doppelten Titelverteidigung - auch weil es so wirkte, als wenn der kleine MBC es einfach ein Stück mehr wollte. „Gerade als vermeintlich kleine Mannschaft ist das natürlich ein riesiges Ding. Dann geht es noch gegen den FC Bayern. Das ist dann noch umso schöner für die“, erklärte Bayern-Star Andreas Obst nach dem Spiel.

Der Weltmeister nahm sein Team anschließend für die Zukunft in die Pflicht: „Wir müssen aus der Niederlage lernen. Wir müssen mitnehmen, dass sich nicht alles von selbst löst, nur weil wir als FC Bayern aufs Feld kommen. Wir müssen dieses Bayern-Logo auf dem Feld verteidigen.“

In eine ähnliche Kerbe schlug nach dem Aus auch Geschäftsführer Marko Pesic, der deutlich machte, dass sich etwas ändern muss: „Wir haben noch acht Endspiele in der EuroLeague und eine große Aufgabe in der Bundesliga. Es ist klar, dass wir da anders auftreten müssen. So reißen wir nichts. Wir müssen jetzt unsere Wunden lecken und dann nach Lösungen suchen, wie wir es in Zukunft besser machen.“

Der Boss machte deutlich, dass Bayern mit ähnlichen Auftritten im Rest der Saison alles zu verspielen droht. Da nützt es auch nicht, dass der FCBB nach einer bisher starken Saison auf dem sechsten Platz der EuroLeague steht und in der Königsklasse sogar von einer direkten Playoff-Teilnahme träumen kann.

„Wir waren zu pomadig“

Mit dem Titel wird es in Europa so oder so schwer. Die Niederlage gegen den Underdog aus Weißenfels zeigt jetzt aber deutlich, dass auch der Titel in der BBL alles andere als sicher ist. In der Tabelle liegen die Bayern aktuell auf dem ersten Platz und bisher schien es so, als wenn ihnen in der BBL zumindest in entscheidenden Spielen kein Gegner gefährlich werden könne. Doch das Pokal-Aus zeigte das genaue Gegenteil.

„Wenn du in Do-or-Die-Spielen die Einstellung und die Aggressivität des Gegners nicht matchen kannst, dann kannst du auch deine Qualität nicht ausspielen. Wir waren zu pomadig“, schimpfte Pesic.

Er schickte auch für die Zukunft eine Warnung an die Stars: „Das ist ohne Frage eine Enttäuschung, es ist aber auch ein Fingerzeig, dass wir heute gezeigt haben, wie wir nicht spielen sollten, wenn die BBL-Playoffs beginnen, gerade auswärts. Die Saison ist heute, Gott sei Dank, nicht zu Ende gegangen. In Zukunft müssen wir in solche Spiele anders reingehen.“

Weltmeister Giffey deutlich: „Müssen Hunger entwickeln“

Dass sich etwas ändern muss, machte auch Weltmeister Niels Giffey deutlich: „Wir müssen jetzt schauen, dass wir einen Hunger entwickeln, damit in solchen Spielen, wo es um etwas geht, klar ist, was wir machen. Es muss uns klar sein, wie wir viel Energie aufbringen und Struktur reinbringen.“