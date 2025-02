"Große Enttäuschung": Herbert verpasst ersten Titel mit Bayern

SID 16.02.2025 • 06:25 Uhr Der Weltmeistertrainer geht mit seinem Team als haushoher Favorit ins Finalturnier des BBL-Pokals - und scheidet gegen den Außenseiter Weißenfels aus.

Gordon Herbert und der FC Bayern hatten den Titel-Hattrick im Pokal der Basketball Bundesliga (BBL) fest im Blick. An seinem Geburtstag wollte der Weltmeistertrainer seinen ersten Triumph mit den Münchnern feiern - und schied dann sensationell im Halbfinale aus. "Das ist jetzt eine große Enttäuschung, die wir verarbeiten müssen", sagte Herbert nach dem 93:95 (43:48) am Samstag gegen Syntainics MBC.

Als haushoher Favorit war der Pokalsieger von 2023 und 2024 in das Final Four in Weißenfels gegangen. Doch wie bereits im Oktober in der BBL setzte es eine Niederlage gegen den Außenseiter. "Defensiv war das heute einfach nicht gut genug", analysierte Weltmeister Johannes Voigtmann, der in der finalen Sekunde den letzten Wurf nahe des Mittelkreises vergeben hatte.

In der Weißenfelser Stadthalle verlor das FCB-Starensemble "verdient", betonte auch Herbert, der dem MBC gratulierte. Statt an seinem 66. Geburtstag am Sonntag das Finale des BBL-Pokals (16.00 Uhr/Dyn und MDR) zu coachen, muss Herbert nun den Weißenfelsern im Duell mit den Baskets Bamberg zusehen. "Solche Sachen passieren, doch unser erstes Saisonziel haben wir verpasst", sagte Herbert: "Die Gründe müssen wir analysieren."