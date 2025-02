MBC-Chef nach Pokalsieg: "Werbung für diesen Standort"

SID 17.02.2025 • 16:05 Uhr Der Triumph in seiner Heimat lässt Martin Geissler ins Schwärmen geraten.

Beim Syntainics MBC herrschen nach dem überraschenden Pokalsieg große Glücksgefühle. „Die Emotionen waren riesig“, schwärmte Geschäftsführer Martin Geissler nach dem Finalsieg seiner Basketballer in eigener Halle gegen die Bamberg Baskets im SPORT1-Interview: „Wir haben super Werbung für diesen Standort gemacht.“ Auf dem Weg zum Titel hatte der MBC beim Top Four am Wochenende auch den großen Favoriten Bayern München geschlagen.

Man habe gezeigt, „dass wir wirklich fester Bestandteil dieser Liga sind, dass wir in der Lage sind, so ein Event auszurichten“, sagte Geissler (40) - und prognostizierte obendrein: „Das Event wird dauerhaft in Erinnerung bleiben.“

Die Stadthalle Weißenfels im Süden Sachsen-Anhalts war mit 3000 Zuschauern ausverkauft. Geissler, gebürtiger Weißenfelser, sah darin den Schlüssel zum Erfolg: „Ich glaube, dass dieser Heimvorteil super wichtig war. Die Energie von den Rängen hat uns einfach getragen.“

Der Klub-Verantwortliche erklärte zudem, wie der Erfolg einzuordnen ist: „Ich würde ihn größer einschätzen als den Europapokalsieg vor zwanzig Jahren, weil wir hier gegen Mannschaften in einem Pokalwettbewerb spielen, die in der EuroLeague sind. Mannschaften, die ein Vielfaches von unserem Budget haben. Natürlich sind in einem FIBA-Cup eher Mannschaften auf einem Level, auf dem man selbst ist. Das hier ist nicht groß genug einzuschätzen.“ Der MBC hatte 2004 im FIBA Europe Cup triumphiert.

