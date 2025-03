In eigener Halle: Alba-Frauen verpassen Pokalfinale

Die Basketballerinnen von Alba Berlin müssen weiter auf ihren ersten Pokalsieg warten. Der deutsche Meister unterlag am Samstag in eigener Halle den Saarlouis Royals trotz deutlicher Halbzeitführung mit 67:72 (40:23) und verpasste zum zweiten Mal in Folge den Einzug ins Endspiel des Final Four. Dort trifft Saarlouis am Sonntag (16.00 Uhr) auf die Rutronik Stars Keltern oder die Eigner Angels Nördlingen, die sich am Abend (19.00 Uhr) gegenüberstehen.