BBL-Pokal: Bayern starten gegen Braunschweig

Der deutsche Basketball-Meister Bayern München trifft im Achtelfinale des BBL-Pokals auf die Löwen Braunschweig. Das ergab die Auslosung am Dienstag.

Ulm muss gegen Alba ran

Derweil muss Vize-Meister ratiopharm Ulm gegen Alba Berlin ran. Die erste Runde findet am 23. und 24. September statt, die genauen Spielzeiten werden noch festgelegt. Das Top Four steigt am 21. und 22. Februar 2026.