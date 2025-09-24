Basketball: Neuzugang führt Ludwigsburg ins Achtelfinale

Angeführt von Neuzugang Stefan Smith haben die Basketballer von MHP Ludwigsburg einen erfolgreichen Saisonauftakt gefeiert. Die Schwaben ziehen im Pokal ins Achtelfinale ein.

Angeführt von Neuzugang Stefan Smith haben die Basketballer von MHP Ludwigsburg einen erfolgreichen Saisonauftakt gefeiert. Die Schwaben ziehen im Pokal ins Achtelfinale ein.

Erstes Pflichtspiel - und gleich Hochspannung: Angeführt von Neuzugang Stefan Smith haben die Basketballer von MHP Ludwigsburg einen erfolgreichen Saisonauftakt gefeiert. Der Kanadier, der aus Frankreich von Cholet Basket ans Neckarufer gewechselt war, ging beim Vorjahreselften der Bundesliga voran und war beim 101:93 (83:83, 39:40)-Erfolg nach Verlängerung im BBL-Pokal bei den Frankfurt Skyliners bester Scorer. Lohn ist der Achtelfinaleinzug für die Schwaben.