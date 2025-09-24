Basketball: Neuzugang führt Ludwigsburg ins Achtelfinale

Erstes Pflichtspiel - und gleich Hochspannung: Angeführt von Neuzugang Stefan Smith haben die Basketballer von MHP Ludwigsburg einen erfolgreichen Saisonauftakt gefeiert. Der Kanadier, der aus Frankreich von Cholet Basket ans Neckarufer gewechselt war, ging beim Vorjahreselften der Bundesliga voran und war beim 101:93 (83:83, 39:40)-Erfolg nach Verlängerung im BBL-Pokal bei den Frankfurt Skyliners bester Scorer. Lohn ist der Achtelfinaleinzug für die Schwaben.
Ludwigsburg erreicht Achtelfinale
Stefan Smith beim Wurf
Point Guard Smith kam Ende auf starke 35 Punkte, bester Werfer der Hessen war William Christmas mit 22 Zählern. Auch weiter ist Science City Jena nach einem 85:78 (30:36)-Sieg bei den Hakro Merlins Crailsheim.